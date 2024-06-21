في محافظتين.. 6 حرائق وشاب يترك رسالته الأخيرة وينهي حياته

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، باندلاع 6 حرائق في محافظة ذي قار التي سجلت حالة انتحار فاشلة، في وقت شهدت فيه محافظة ديالى انتحار شاب.

وقال مصدر في ذي قار لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية الفضلية شهدت احتراق 3 بساتين في منطقة العساكرة، حيث تم تسجيل احتراق العشرات من أشجار النخيل، دون معرفة اسباب الحريق"، لافتا إلى ان "القوات الامنية سجلت احتراق عجلة تابعة لموظف حكومي بمجلس القضاء الأعلى في قضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب تماس كهربائي داخل العجلة ".

وتابع المصدر، كما ان "القوات الامنية سجلت احتراق منزل بمنطقة الاسكان الصناعي، جنوبي الناصرية، حيث تم طلب الشكوى ضد احد الاشخاص بتهمة التسبب بحريق للمنزل، وصدر أمر قبض بحقه".

وأضاف المصدر، كما ان "القوات الامنية سجلت حادث حريق لمحال بيع الالبسة بساحة الحبوبي وسط الناصرية نتيجة التجاوز على الشبكة الكهربائية، والتسبب بأضرار مادية تبلغ عشرات الملايين من الدنانير".

وأشار المصدر، إلى ان "القوات الامنية سجلت محاولة انتحار فاشلة لفتاة تبلغ من العمر 19 عاماً تسكن منطقة العكر جنوبي الناصرية بعدما تناولت حبوب مختلفة"، مبينا أن "محاولة الانتحار حصلت بسبب خلاف عائلي، حيث تمكن ذويها من انقاذها ونقلها للمشفى لتلقي العلاج".

والى ديالى، حيث أفاد مصدر بانتحار شاب تولد 2005 في ناحية بهرز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب طالبٌ في الصف السادس الاعدادي وقام بشنق نفسه بواسطة حبل عندما كان في دار عمه لغرض القراءة والمذاكرة وقد قام بكتابة رسالة بخط يده جاء فيها (انتحرت لان تعبت) وعليها توقيعه وبصمته وتركها بالقرب منه"، مشيراً الى "اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل مركز شرطة بهرز".