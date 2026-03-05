في محافظتين.. 3 إصابات بهجوم مسلح وحادث سير وانقاذ شاب من محاولة انتحار

شفق نيوز- ذي قار/ كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بإصابة شخصين بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا يدعى (حسين فتاحية) نفذ هجوما مسلحا قرب سيطرة أمنية في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، وأسفر عن إصابة شخصين".

ولفت المصدر إلى أن "الجاني دخل أيضا باشتباك مسلح مع عناصر السيطرة الامنية (سيطرة آل ثجيل)، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن القوات الأمنية نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وشرعت بعملية البحث عن المتهم".

من جانبه أعلن قسم الشرطة النهرية، في ذي قار، عن إنقاذ شاب من محاولة انتحار في قضاء الرفاعي.

وقال اعلام شرطة ذي قار، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ شاب أثناء محاولته الانتحار بأحد الأنهار في قضاء الرفاعي".

ولفت إلى أنه "اتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك وتم تسليمه للجهات المختصة للوقوف على الأسباب والدوافع".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بإصابة شخص بجروح بليغة إثر سقوط مركبة نوع "خباطة" من أعلى مجسر تازة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع بعد فقدان سائق المركبة السيطرة عليها أثناء مروره فوق مجسر تازة، ما أدى إلى سقوط المركبة من أعلى المجسر الى الأسفل".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة السائق بجروح بليغة، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".