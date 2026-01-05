في محافظتين.. وفاة موقوف متهم بالقتل وإصابة شابين باعتداء من قبل "مخمورين"

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الاثنين، بوفاة موقوفاً على ذمة جريمة قتل بسبب تدهور حالته الصحية، فيما هاجم مجموعة من "المخمورين" شابين ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح خطرة في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتوفى كان موقوفاً في مركز شرطة ثورة العشرين بقضاء الرميثة شمال مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، توفي جراء تعرضه لوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة فور وصوله".

وبين أن "المتوفى موقوف على ذمة التحقيق بقضية قتل أحد المواطنين".

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني بأن "أشخاصاً مخمورين اعترضوا طريق شابين شقيقين في قضاء الشطرة شمال الناصرية، ودخلوا معهما بشجار بالأسلحة البيضاء لسبب مجهولة ما أسفر عن إصابة خطيرة لأحد الشقيقين، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة الجناة".