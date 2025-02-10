في محافظتين.. وفاة منتسب أمني بظروف غامضة وانتحار امرأة ستينية واعتقال 6 لصوص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة منتسب أمني بظروف غامضة داخل معسكر في مطار بغداد الدولي، فيما أقدمت امرأة ستينية على الانتحار بذي قار، كما اعتقلت القوات الأمنية ستة لصوص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في فوج كربلاء التكتيكي توفي بظروف غامضة خلال دورة تدريبية داخل مدرسة فرقة الرد السريع ضمن مطار بغداد الدولي".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي للكشف عليها ومعرفة أسباب الوفاة".

وفي ذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة في الستينيات من عمرها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها في نهر (أبو شبيبة) في منطقة آل صكبان التابعة لقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وتابع أن "المنتحرة قامت بإلقاء نفسها في النهر كونها مختلة عقلياً"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية تمكنت وبكمين محكم من إلقاء القبض على ستة لصوص في منطقة أم الحجول، يشكلون عصابة متخصصة بسرقة المواشي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبيناً أن "اللصوص كانوا يستقلون عجلة حمل نوع (كيا بنكو) محملة بست جواميس وأربع أبقار مسروقة".