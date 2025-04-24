في محافظتين.. هجوم مسلح واعتقال تاجري مخدرات بعد مطاردة وإطلاق نار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتعرض شركة مقاولات لهجوم مسلح شمالي المحافظة، فيما ألقت قوة أمنية القبض على تاجري مخدرات في النجف، بعد مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين فتحوا نيران اسلحتهم على العاملين في إحدى شركات المقاولات بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".

وأضاف أن "الهجوم أدى لاضرار مادية جسيمة في العجلات القريبة من منطقة الحادث"، مبينا أن أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بعملية ملاحقة للجناة، حيث تمكنت من اعتقال شخصين اثنين، فيما تواصل ملاحقة الآخرين".

وفي محافظة النجف، أفاد مصدر أمني، أن "قوة امنية تابعة لشرطة النجدة لاحقت شخصين يستقلان دراجة نارية بحوزتهما (اسلحة) بعدما رفضوا التوقف لغرض التفتيش".

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الملاحقة استمرت لمسافة 5 كم، حيث تبادل الطرفين اطلاق النار بينهما على طول المسافة، حتى تمكنت القوة الامنية اعتقالهم"، موضحا أن "المعتقلين اتضح أنهما من تجار المخدرات الخطرين حيث عثر بحوزتهم على مواد مخدرة واسلحة، كما أنهما مطلوبين بقضايا مخدرات وخطف للقضاء".