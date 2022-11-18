في محافظتين.. إنقاذ عاملي نظافة "علقا" داخل "كابسة نفايات" وصعقة كهربائية تنهي حياة مزارع

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، بإنقاذ عاملي نظافة "علقا" داخل "كابسة نفايات" في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها نجحت بإخراج أخوين من عمال النظافة علقا داخل عجلة كابسة للنفايات في منطقة البلديات شرقي بغداد وتأمين نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج فيها بعد تعرضهما إلى إصابات".

ولفت البيان الى أن "سبب الحادث كان نتيجة تعطل الكابسة فحاول العاملون عليها إصلاحها فحُشرا داخلها".

في السياق، قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعاً يبلغ من العمر 15 عاماً توفي في إحدى مزارع قضاء الزبير شمالي محافظة البصرة، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية".

واشار المصدر الى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".