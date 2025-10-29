في محافظتين.. نزاع عشائري يخلف قتلى وجرحى والسيطرة على شجار مسلح

شفق نيوز- ميسان/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري جنوبي المحافظة، فيما ألقت شرطة صلاح الدين القبض على خمسة أشخاص بمشاجرة وضبط أسلحة بحوزتهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين طرفين بسبب خلافات على جريمة قتل سابقة في قضاء الكحلاء جنوبي ميسان، وأسفر النزاع عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وبين أن "الطرف المعتدي استخدم (قذيفة هاون) في تنفيذ هجومه على الطرف الثاني، الأمر الذي أسفر عن حالة القتل والإصابات بين صفوفهم".

ولفت المصدر إلى أن "شرطة المحافظة اتخذت إجراءاتها بنقل المصابين إلى المستشفى، والقتيل إلى الطب العدلي، وشرعت بعملية بحث عن منفذي الهجوم".

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الشرطة تمكنت من السيطرة على مشاجرة حصلت في حي الديوم بمدينة تكريت، وألقت القبض على خمسة من المتشاجرين وهم كل من (ع. ع. خ. م)، و(خ. س. خ. م)، و(ل. ت. ع. خ)، و(ن. هـ. ح)، و(م. ذ. ش. ح)".

وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة أحد الموقوفين مسدساً تركي الصنع، إضافة إلى بندقية كلاشنكوف نصف أخمس"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع الموقوفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات اللازمة وفق القانون".