في محافظتين.. أم ترمي طفلها من أعلى جسر والعثور على جثة امرأة "مهشمة" الوجه

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في الديوانية، يوم الخميس، بقيام امرأة برمي طفلها من فوق أحد الجسور وسط المحافظة لتبتلعه مياه النهر، فيما عثرت شرطة نينوى على جثة امرأة مجهولة الهوية ومشوهة الوجه بشكل يصعب التعرف على ملامحها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة ألقت طفلها في مياه نهر الفرات وسط مدينة الديوانية لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن".

وأشار إلى أن "مفارز الشرطة النهرية تواصل البحث عن الطفل في مياه النهر".

إلى ذلك أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة عثرت اليوم على جثة تعود لامرأة مجهولة الهوية يقدر عمرها بـ45 عاماً، ترتدي جبة سوداء اللون، والجثة موضوعة داخل كيس بلاستيكي نايلون، ووجها مهشمة بطريقة بشعها بحيث يصعب تباين ملامحها".

وبين أن "الجثة تم العثور عليها في منطقة حاوي كنيسة بالجانب الايمن لمدينة الموصل، وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي في الموصل".