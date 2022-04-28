سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في محافظتين.. أم ترمي طفلها من أعلى جسر والعثور على جثة امرأة "مهشمة" الوجه

Category: أمـن

Date: 2022-04-28T13:54:19+0000
في محافظتين.. أم ترمي طفلها من أعلى جسر والعثور على جثة امرأة "مهشمة" الوجه

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في الديوانية، يوم الخميس، بقيام امرأة برمي طفلها من فوق أحد الجسور وسط المحافظة لتبتلعه مياه النهر، فيما عثرت شرطة نينوى على جثة امرأة مجهولة الهوية ومشوهة الوجه بشكل يصعب التعرف على ملامحها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة ألقت طفلها في مياه نهر الفرات وسط مدينة الديوانية لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن".

وأشار إلى أن "مفارز الشرطة النهرية تواصل البحث عن الطفل في مياه النهر".

إلى ذلك أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة عثرت اليوم على جثة تعود لامرأة مجهولة الهوية يقدر عمرها بـ45 عاماً، ترتدي جبة سوداء اللون، والجثة موضوعة داخل كيس بلاستيكي نايلون، ووجها مهشمة بطريقة بشعها بحيث يصعب تباين ملامحها".

وبين أن "الجثة تم العثور عليها في منطقة حاوي كنيسة بالجانب الايمن لمدينة الموصل، وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي في الموصل".

related

غرق شاب وطفل في نينوى وشرطة بغداد تطيح بعصابة احتيال

Date: 2021-05-29 11:10:13
غرق شاب وطفل في نينوى وشرطة بغداد تطيح بعصابة احتيال

مقتل واصابة 7 من الحشد الشعبي بانفجارين في نينوى

Date: 2019-12-24 21:26:03
مقتل واصابة 7 من الحشد الشعبي بانفجارين في نينوى

القبض على شخص اغتصب طفلة في الديوانية

Date: 2021-05-09 14:12:27
القبض على شخص اغتصب طفلة في الديوانية

محتجون يسلمون ساحة رئيسية للتظاهرات في العراق

Date: 2020-08-19 08:23:33
محتجون يسلمون ساحة رئيسية للتظاهرات في العراق

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في نينوى

Date: 2021-06-28 15:09:38
مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في نينوى

انفجار يوقع اصابات بين منتسبي الحشد في نينوى

Date: 2021-07-14 11:23:52
انفجار يوقع اصابات بين منتسبي الحشد في نينوى

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة "إرهابيين" في نينوى

Date: 2021-12-30 17:24:41
الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة "إرهابيين" في نينوى

الحشد الشعبي: الوضع الامني في نينوى "مثالي" ولم تشهده المحافظة منذ 2003

Date: 2021-05-19 14:55:56
الحشد الشعبي: الوضع الامني في نينوى "مثالي" ولم تشهده المحافظة منذ 2003