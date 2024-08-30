في محافظتين.. مقتل وإصابة 8 أشخاص بينهم محامٍ بنزاعين عشائريين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ميسان وواسط، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص بنزاعين عشائريين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع قرب جسر الرسالة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، حيث أقدم شخص على مهاجمة أقربائه من أعلى الجسر بسبب خلاف بينهم، وأدى إلى مقتل شخص يعمل محامي وإصابة آخر بجروح بليغة، ولاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي السياق، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً آخر اندلع وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط، بين صاحبيّ فرنين لبيع أرغفة الخبز و(الصمون) حيث أن أحدهما يبيع 7 أرغفة (صمون) بألف دينار فيما يبيع الآخر 8 أرغفة بألف دينار".

وبين المصدر أن "الخلاف بينهما أدى إلى نزاع عشائري طاحن تسبب بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة"، مضيفاً أن "القوات الأمنية تدخلت وفرضت السيطرة على مكان النزاع بالقوة، وقامت بنقل القتيل للطب العدلي والجرحى لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".