في محافظتين.. مقتل وإصابة 4 اشخاص بحادثين امنيين

شفق نيوز - ذي قار/ ميسان

افاد مصدران امنيان بمحافظتي ذي قار وميسان، يوم الاثنين، بمقتل واصابة اربعة اشخاص بينهم افراد امن بحادثين متفرقين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة عناصر من الشرطة المحلية (العقود) بقضاء سيد دخيل في ذي قار اصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة شجار بالأسلحة البيضاء مع مجموعة اشخاص في القضاء".

وبين، ان "قوة امنية لاحقة وصلت لمكان الحادث وَقامت بفرض السيطرة على مكان الشجار".

وفي السياق، ابلغ مصدر اخر الوكالة، بأن "شخصا في الخمسينيات من عمره قتل بهجوم مسلح في قضاء المجر الكبير جنوبي ميسان".

ولفت الى ان "الهجوم حصل بحسب التحقيقات بسبب دوافع عشائرية بين الجناة والمجنى عليه".