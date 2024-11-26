في محافظتين.. مقتل وإصابة شخصين بشجار مسلح ووفاة منتسب أمني بوعكة صحية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين بشجار مسلح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما توفي منتسب أمني بوعكة صحية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافات عائلية بين أبناء عم في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، تطورت لاستخدام السلاح بينهما، حيث أدى الشجار لمقتل شخص واحد بعدما أصيب بعدة رصاصات في جسده وإصابة آخر بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بملاحقة الجناة".

وفي بغداد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "جندياً في الجيش أصيب بوعكة صحية ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وقام زملائه بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصولها".

وأضاف أنه "تم التحفظ على الجثة وفتح تحقيق بالحادث".