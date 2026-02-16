في محافظتين.. مقتل منتسب أمني وابن يهاجم منزل والده بقنبلة يدوية

شفق نيوز- ذي قار/ ديالى

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بمقتل منتسب أمني بهجوم مسلح لأسباب مجهولة، فيما ألقت شرطة ديالى القبض على شخص هاجم منزل والده بقنبلة يدوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً أمنياً يعمل بصفة (عقد) في قيادة شرطة محافظة ذي قار، قُتل بإطلاق نار من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية في قضاء الشطرة شمالي المحافظة".

وبين أن "المنتسب في العشرينيات من عمره، وكان خارج أوقات الدوام الرسمي أثناء تعرضه للقتل"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة الجاني.

وفي ديالى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً ألقى قنبلة يدوية على منزل والده في قرية العواشق بين ناحية أبي صيدا وقضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، بسبب خلافات شخصية.

وأكد أن القنبلة انفجرت في باحة المنزل وخلفت أضراراً مادية دون إصابات بشرية، وأن القوات الأمنية ألقت القبض على الجاني.