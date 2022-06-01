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في محافظتين.. مقتل منتسب في مرقد ديني ومصرع واصابة عدد من الأشخاص بحوادث متفرقة

Category: أمـن

Date: 2022-06-01T10:06:15+0000
في محافظتين.. مقتل منتسب في مرقد ديني ومصرع واصابة عدد من الأشخاص بحوادث متفرقة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص ينتسب لاحدى المراقد الدينية في هجوم مسلح، فيما لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بينهم شخص مصاب بالصرع سقط من احدى المآذن التاريخية في محافظتين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية عثرت، اليوم، على جثة شخص يعمل منتسباً في العتبة العباسية في محافظة كربلاء، عليها آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من جسمه في احدى المناطق وسط المحافظة"، مبيناً أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً بالحادث من قبل الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الجناة".

من جهة أخرى افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "شاباً في العقد الثاني من عمره توفي جراء حادث اصطدام على طريق بيجي – تكريت، بمحافظة صلاح الدين، فيما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "جثة الشاب تم نقلها الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى تكريت لتلقي للعلاج".

وفي السياق ذاته أفاد المصدر نفسه بـ"سقوط صبي تولد 2007 من مأذنة الملوية في مدينة سامراء نقل على اثرها الى مستشفى تكريت لتلقي العلاجات اللازمة".

وأضاف المصدر ان "الصبي مصاب بالصرع وسقط من الطابق الثاني للمأذنة بعد اختلال توازنه وهو يرقد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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