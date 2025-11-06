في محافظتين.. مقتل طفل في تجمع انتخابي وضحايا بحادث سير

شفق نيوز- الأنبار/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، بوفاة طفل متأثرًا بإصابته جراء ألعاب نارية أُطلقت خلال تجمع انتخابي في مدينة الرمادي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلاً توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته أثناء إطلاق ألعاب نارية خلال تجمع انتخابي لأحد المرشحين في مدينة الرمادي".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيراً إلى أن "السلطات المحلية شددت على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال الفعاليات الانتخابية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث".

في حين أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، بمصرع عنصر أمني وإصابة شخصين آخرين، بحادث سير في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أسفر عن مصرع عنصر أمني وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة".

وبين المصدر أن الحادث وقع نتيجة تصادم عجلتين اثنين عند مدخل شمال مدينة الناصرية"، مبيناً أن "الحادث حصل نتيجة استدارة خاطئة".