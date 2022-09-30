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بغداد.. مقتل طفل برصاصة طائشة وانتحار فتاة وإنقاذ امرأة اخرى

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T18:56:31+0000
بغداد.. مقتل طفل برصاصة طائشة وانتحار فتاة وإنقاذ امرأة اخرى

شفق نيوز / افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن فتاة انتحرت عبر اطلاق النار على نفسها فيما تم إنقاذ إمرأة أقدمت على حرق نفسها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "فتاة تولد عام ٢٠٠٥ انتحرت عبر اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة الحسينية، شمالي بغداد"، مبينا ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وأسباب انتحار الفتاة".

كما وأفاد المصدر إن "امرأة يتراوح عمرها 45 - 50 عاما أقدمت على محاولة الانتحار عبر حرق نفسها داخل دارها ضمن منطقة ام الكبر والغزلان، شرقي بغداد، وتم إنقاذها ونقلها الى احد المستشفيات بعد تعرضها لحروق وفقدان للوعي".

وفي بغداد ايضا؛ توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد تعرضه لرصاصة طائشة استقرت في رأسه ضمن منطقة الدسيم شرقي العاصمة وفقا لمصدر أمني.

وأضاف المصدر؛ أن ذوي الطفل لم يطلبوا الشكوى ضد أحد لكون الحادث قضاء وقدر.

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