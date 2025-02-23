في محافظتين.. مقتل شخص وإصابة آخر بنزاع عشائري ومجهولان "يشوهون" وجه شابة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بنزاع عشائري، فيما ألقى شخصان مجهولان مادة حارقة على وجه شابة وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث في محاولة لفض النزاع والقبض على المتورطين بالقتل".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شخصين مجهولين يستقلان عجلة مدنية قاما برمي رمي كيس بداخله مادة (التيزاب) على شابة تولد 1998 تعمل كوجه إعلامي لإحدى شركات الإنتاج الفني ضمن منطقة الكرادة".

وبين أن "الشابة أصيب بحروق في وجهها وأنحاء متفرقة من جسمها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".