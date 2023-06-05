في محافظتين.. مقتل شخص وانتشال جثة غريق وحريق يلتهم امرأة وطفل يصيب شقيقه بمسدس

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بتسجيل عدد من الحوادث في العاصمة بغداد ومحافظة ميسان، بعضها يعود الى دوافع جنائية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ بمقتل شخص وإصابة اخر بجروح خطيرة نتيجة تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وفي بغداد؛ قامت دورية شرطة بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بالقرب من دائرة التقاعد العامة أسفل جسر الشهداء، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود للغرق.

وفي حادث آخر؛ أضاف أن طفلا تولد 2014 قام بإطلاق النار على شقيقه تولد 2016 اثناء عبثهم بسلاح داخل المنزل في منطقة الغزالية غربي العاصمة، ما أسفر عن اصابة أحدهما برصاصة استقرت بمنطقة الصدر.

وفي قضاء المحمودية جنوبي بغداد؛ وبحادث آخر أصيب مواطن يبلغ من العمر 53 عاما، أمام داره نتيجة تعرضه إلى اطلاق نار مجهول المصدر.

وفي مدينة الصدر شرقي بغداد؛ التهمت النيران احد الدور ضمن المدينة لأسباب مجهولة، وأسفرت عن وفاة امرأة تولد 1986.

فيما وردت معلومات من أحد المتعاونين بوجود رائحة مزعجة قرب احد الدور ضمن منطقة الاعظمية، وبعد توجه دورية شرطة الى مكان الرائحة اتضح وجود جثة امرأة تولد 1955 متوفية داخل المنزل الذي تعيش فيه لوحدها.