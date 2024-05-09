في محافظتين: مقتل شخص على يد ابن عمه ومجهولون يطعنون ضابطاً

شفق نيوز/ قتل شخص واحد اليوم الخميس، نتيجة مشاجرة غربي العاصمة بغداد.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين أولاد عم نتيجة خلافات حول مبلغ مالي بسيط تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قرية الزيدان في ابو غريب.

وأضاف المصدر؛ أن المشاجرة اسفرت عن مقتل احدهم وتجري عملية بحث عن القاتل.

وفي كركوك، افاد مراسل وكالة شفق نيوز؛ عن استهداف ضابط في شرطة النجدة في ناحية التون كوبري.

واضاف مراسلنا؛ أن مجهولين قاموا بطعن الملازم عباس تيمور ناظم بالسكين واسفر عنها إصابته بجروح متوسطة وسط الناحية شمال كركوك.