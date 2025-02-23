في محافظتين.. مقتل شخصين إثر "خلافات اجتماعية" واعتقال المتهمين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شخص آخر على خلفية مشكلات اجتماعية، فيما نجحت شرطة ذي قار في تفكيك جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة.

وجاء في بيان لمديرية شرطة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل"، موضحة أن "المتهمين الثلاثة وبسبب مشكلة اجتماعية دخلوا في مشادة كلامية مع شخص آخر وتطورت المشادة إلى استخدام العنف ونتج عنه مقتل الشخص".

وأضاف البيان، أن "الشرطة قامت باحتجاز المتهمين الثلاثة وفق أوامر قضائية، وفتحت تحقيقاً معهم".

وفي السياق الأمني أيضاً، كشفت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، عن جريمة قتل غامضة في الدواية معلنة القبض على الجناة.

وفي التفاصيل، ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز شرطة شهداء الدواية استخبر بوجود جثة شاب في منطقة نائية 15 كم غرب قضاء الدواية ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات اشارت اصابع الاتهام الى 4 متهمين، وبموافقات قانونية تم القبض على المتهمين، وخلال مواجهتهم بالادلة المتوفرة ضدهم، اعترف أحدهم بقتل المجنى عليه بالاشتراك مع متهم آخر والقاء الجثة في أحد الأنهر إثر خلافات سابقة".

وأضافت قيادة شرطة ذي قار، أنه "دونت أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً، وأجري له كشف الدلالة القانوني بصحبة المحقق القضائي في محل الحادث، وتم ضبط البندقية المستخدمة بالجريمة في النهر ذاته، وبعد الموافقات القضائية تم القاء القبض على المتهم الآخر، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين استناداً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصولياً".