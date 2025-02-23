في محافظتين.. مقتل شخصين إثر "خلافات اجتماعية" واعتقال المتهمين

في محافظتين.. مقتل شخصين إثر "خلافات اجتماعية" واعتقال المتهمين
شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة أشخاص متهمين بقتل شخص آخر على خلفية مشكلات اجتماعية، فيما نجحت شرطة ذي قار في تفكيك جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة.
وجاء في بيان لمديرية شرطة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة قتل"، موضحة أن "المتهمين الثلاثة وبسبب مشكلة اجتماعية دخلوا في مشادة كلامية مع شخص آخر وتطورت المشادة إلى استخدام العنف ونتج عنه مقتل الشخص".
وأضاف البيان، أن "الشرطة قامت باحتجاز المتهمين الثلاثة وفق أوامر قضائية، وفتحت تحقيقاً معهم".
وفي السياق الأمني أيضاً، كشفت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، عن جريمة قتل غامضة في الدواية معلنة القبض على الجناة.
وفي التفاصيل، ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز شرطة شهداء الدواية استخبر بوجود جثة شاب في منطقة نائية 15 كم غرب قضاء الدواية ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات اشارت اصابع الاتهام الى 4 متهمين، وبموافقات قانونية تم القبض على المتهمين، وخلال مواجهتهم بالادلة المتوفرة ضدهم، اعترف أحدهم بقتل المجنى عليه بالاشتراك مع متهم آخر والقاء الجثة في أحد الأنهر إثر خلافات سابقة".
وأضافت قيادة شرطة ذي قار، أنه "دونت أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً، وأجري له كشف الدلالة القانوني بصحبة المحقق القضائي في محل الحادث، وتم ضبط البندقية المستخدمة بالجريمة في النهر ذاته، وبعد الموافقات القضائية تم القاء القبض على المتهم الآخر، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين استناداً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصولياً".