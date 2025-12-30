في محافظتين.. مقتل شاب على يد أقاربه وإصابة طفل بـ"عضوه التناسلي"

شفق نيوز- ديالى/ النجف

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب على يد قريب له في مشاجرة بينهما، في حين أُصيب طفل بجروح خطرة في "عضوه التناسلي" على يد زميله، في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة حصلت بين شاب وأقاربه تطورت إلى استخدام السلاح ضمن ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة، انتهت بمقتل الشاب.

وأضاف أنه تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم إلقاء القبض على الجاني من قبل القوات الأمنية التي فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة.

وفي محافظة النجف، أدى شجار بين تلميذين في الصف السادس الابتدائي إلى اعتداء أحدهما على الآخر باستخدام أداة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة غب "عضوه التناسلي".

وأبلغ مصدر أمني، مراسل وكالة شفق نيوز، أن "المصاب نُقل إلى المستشفى وتم إجراء تداخل جراحي طارئ له وإنقاذ حياته".

وتعليقاً على الحادثة، أكدت مديرية تربية النجف أن الحادث وقع خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج أسوار المدرسة، موضحة أن دوام المدرسة كان صباحياً، فيما حصلت المشاجرة عند الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الاثنين.

وأشارت المديرية في بيان توضيحي ورد وكالة شفق نيوز، أن "الطرفين متجاوران في السكن، وأن الخلاف نشب أمام بابي منزليهما، واستُخدم فيه قناني زجاجية، ولا علاقة للمؤسسة التعليمية بوقوع الحادث من حيث المكان أو التوقيت.

ووفقاً للبيان فإن "إدارة المدرسة تواصلت مع أولياء أمور التلميذين، وقامت بزيارتهما، وتبين أن حالة التلميذ المصاب مستقرة وغير خطرة، وبإمكانه العودة إلى مقاعد الدراسة خلال الأسبوع المقبل وفق التقرير الطبي الصادر من المستشفى".