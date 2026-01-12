في محافظتين.. مقتل شاب طعناً بالسكاكين والإطاحة بعصابة تتاجر بسبائك ذهبية مزيفة

شفق نيوز- الأنبار/ كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شاب إثر مشاجرة تطورت إلى استخدام السكاكين في مدينة الفلوجة، فيما ألقت شرطة كركوك القبض على عصابة تتاجر بسبائك ذهبية مزيفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في مدينة الفلوجة، أسفرت عن مقتل الشاب صبحي عامر مضعن بعد تعرضه لعدة طعنات بالسكاكين".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات المشاجرة ودوافعها، فيما تم نقل جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي".

إلى ذلك ألقت مفارز قسم شرطة الحويجة في محافظة كركوك، بكمين محكم، القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال تتاجر بالسبائك الذهبية المزيفة.

وقالت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أسفرت عن اعتقال خمسة متهمين يقومون بعمليات بيع وترويج سبائك ذهبية مزيفة على أنها أصلية".

وأضافت القيادة أنه "بعد استحصال الموافقات الأصولية انتقل فريق أمني مختص برفقة المعتقلين إلى ناحية الشرقاط في محافظة صلاح الدين، حيث تم ضبط سبائك ذهبية مزيفة أخرى إلى جانب ثلاثة كيلوغرامات من حبات الذهب".

وأشارت إلى أن القوة الأمنية عثرت أيضاً على مواد أولية تُستخدم في صناعة السبائك وقصّها وصقلها بأساليب احترافية تُظهرها على أنها أصلية، ما يؤكد تورط العصابة بعمليات تزوير منظمة تهدف إلى خداع المواطنين.

وفي السياق، أفاد مصدر في شرطة كركوك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة شكّل فرصة استغلتها العصابة لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال، من خلال عرض سبائك مزيفة بأسعار أقل من السعر الرسمي لإقناع الضحايا بشرائها.

وأضاف أن "العصابة استغلت رغبة بعض المواطنين في الاستثمار أو الادخار بالذهب، إلى جانب ضعف الخبرة لدى البعض في فحص السبائك والتأكد من مصدرها الحقيقي"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن وجود ضحايا في أكثر من محافظة".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية تواصل متابعة مجريات القضية للكشف عن أي متورطين آخرين أو امتدادات محتملة لهذه الشبكة خارج كركوك وصلاح الدين".

وبيّن أن "المتهمين تم توقيفهم وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".