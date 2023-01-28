في محافظتين.. مقتل شاب بظروف غامضة واعتقال مطلوب بحكم غيابي

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، اليوم السبت، بمقتل شاب عشريني بظروف غامضة واعتقال مطلوب في محافظتي واسط والنجف.

وقال مصدر في واسط لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين اقدموا على قتل شاب في العشرينات من عمره بهجوم مسلح في قضاء النعمانية، شمالي الكوت مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "أسباب الجريمة ما تزال مجهولة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، ولاذ الجناة بالفرار، فيما بدأت القوات الأمنية بحملة للبحث عنهم".

وفي السياق أوضح مصدر أمني في النجف لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية اعتقلت مطلوباً محكوم غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما من سكنة محافظة ذي قار"، موضحا ان "عملية اعتقاله جرت أثناء محاولة دخوله للمحافظة من إحدى السيطرات الأمنية".