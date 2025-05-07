في محافظتين.. مقتل شابة "غسلاً للعار" وإصابة سائقين بحادث مروري (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شابة على يد شقيقها "غسلاً للعار"، فيما أصيب سائقان بحادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تبلغ من العمر 24 عاماً، وقام شقيقها بقتلها بإطلاق النار عليها من مسدسه داخل منزلهم في منطقة العبيدي، والمعلومات تشير إلى أن الجريمة جاء بدافع (غسل عار)".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً للتوصل إلى الجانب الذي لا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وفي البصرة، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن حادث سير وقع في شارع كازينو لبنان وسط البصرة بين سيارتين صالون و"بيك آب" ما أسفر عن إصابة السائقين بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.