في محافظتين.. مقتل امرأة والعثور على جثة طفل وطالب جامعي مختطف وعليه جروح بليغة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في بغداد وذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل امرأة على يد زوجها والعثور على جثة طفل حديث الولادة وشاب مختطف مصاب بجروح بليغة بحوادث متفرقة في العاصمة والمحافظة.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت للاجهزة الامنية تفيد بوجود حادث قتل ضمن منطقة بوب الشام شمال بغداد، وعند الانتقال الى محل الحادث تبين وجود امرأة مقتولة بإطلاق نار داخل دار زوجها".

وأضافت، ان "شهوداً قريبين من الحادث سمعوا إطلاق نار وأفادوا بأن زوج المقتولة شوهد يحمل بندقية كلاشنكوف أثناء خروجه من محل الحادث وعند وصول خبير الادلة تبين أنها مقتولة باطلاق نار في منطقة الرأس من الخلف وتم العثور على امبولة لتعاطي المخدرات في محل الحادث، فيما لاذ الزوج بالفرار".

في السياق، أبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "موظفاً في دائرة بلدية الاعظمية عثر ضمن قاطع المسؤولية وبالتحديد منطقة الصليخ على جثة طفل حديث الولادة".

كما أشارت المصادر إلى، أن "قوة امنية من دوريات الطرق الخارجية في محافظة ذي قار عثرت، اليوم على طالب جامعي مصاب بجروح بليغة متروكا على الطريق الدولي السريع قرب ناحية البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتة إلى أن "الشاب تعرض للضرب المبرح بآلة جارحة في كافة انحاء جسده".

وبينت، ان "التحقيقات الأولية مع الشاب أثناء محاولات إنقاذه أظهرت أنه طالب جامعي يقيم في منطقة المحمودية جنوب بغداد، وتم خطفه من محل إقامته في الطريق السريع قرب جسر المطار الأول منذُ يوم الخميس المصادف 9/3/2023".

واضافت، انه " تم نقل الشاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بسبب سوء حالته الصحية".