في محافظتين.. مقتل امرأة بظروف غامضة وإصابة شخصين بهجوم مسلح

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بمقتل امرأة بظروف غامضة داخل منزلها في ناحية بهرز جنوب بعقوبة، فيما أصيب شخصان بهجوم مسلح في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضحية تولد 1999 متزوجة وزوجها يسكن في ألمانيا، وتم العثور عليها مقتولة برصاصتين في الرأس داخل منزلها.

وأضاف، أن القوات الأمنية أوقفت شقيقها للاشتباه به والتحقيق، فيما نقلت جثتها للطب العدلي، وتم فتح تحقيق بالحادث.

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة شخصين إثر تعرضهما لهجوم مسلح في ناحية شوان شمالي المحافظة.

وأوضح أن "مسلحين أقدموا على مهاجمة شخصين في ناحية شوان التابعة لمحافظة كركوك، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متفاوتة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كركوك لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين المتورطين في الهجوم، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة لملاحقتهم وكشف ملابسات الحادث".

وبين أن القوات الأمنية كثفت انتشارها في محيط المنطقة، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم والظروف التي رافقته.