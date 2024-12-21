في محافظتين.. مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروّع واعتقال 3 شبان يتعاطون المخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع 5 أشخاص بحادث سير مروّع واعتقال 3 شبان يتعاطون المخدرات في محافظتي صلاح الدين وبغداد.

وقال مصدر في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة اصطدام عجلة صالون بصهريج على طريق بيجي - تكريت"، مشيراً الى "انتشال الجثث ونقلها الى الطب العدلي".

في السياق، أبلغ مصدر في بغداد الوكالة، بإلقاء القبض على 3 شبان يتعاطون المخدرات في أحد المنازل ضمن منطقة حي البساتين التابعة للشعب شمال شرق بغداد.

ولفت إلى "ضبط أدوات تعاطي ومادة مبلولة بيضاء اللون و23 حبة مخدرة وسلاح كلاشنكوف بحوزة الأشخاص الثلاثة".