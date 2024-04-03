في محافظتين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير واعتقال شرطي بتهمة الرشوة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث سير في ميسان، فيما اعتقلت قوة أمنية منتسبا في وزارة الداخلية بتهمة "الرشوة" في النجف.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير مروع، وقع على الطريق العام بناحية كميت شمالي العمارة مركز محافظة ميسان، نتيجة انقلاب عجلة نوع (جكسارة)، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

وفي النجف، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "قوة تابعة لشؤون الداخلية اعتقلت منتسباً في شرطة بغداد، بالجرم المشهود أثناء استلامه مبلغاً قدره 300 ألف دينار من أحد المواطنين، لغرض تسليمه عجلة مطلوبة لإحدى الدوائر المختصة في النجف".