في محافظتين.. مصرع وإصابة 12 شخصاً بينهم عنصر بيشمركة بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بينهم عنصر بيشمركة بحادثي سير وصعقة كهربائية في محافظتي كركوك وديالى.

وأبلغ مصدر في كركوك، وكالة شفق نيوز؛ أن "حادث سير مروع وقع قرب قرية باس التابعة لناحية قره هنجير (40 كم شمال كركوك)، مساء اليوم بين سيارة نوع أوبل يقودها برهم معروف محمد وهو عنصر في البيشمركة وسيارة ثانية نوع نيسان صالون يقودها المدعو طلال فاضل احمد من اهالي محافظة صلاح الدين وهو منتسب بقوات الرد السريع".

وأوضح أن "الحادث اسفر عنه مصرع صاحب السيارة الاولى (عنصر البيشمركة) واصابة 10 اشخاص بينهم سائق السيارة الثانية حيث تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى مستشفى آزادي للعلاج".

وفي السياق، أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بمصرع موظف في وزارة الكهرباء جراء صعقة كهربائية شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "موظفا في شبكات وزارة الكهرباء فارق الحياة متأثرا بصعقة كهربائية في موقع عمل محطة ناحية كنعان الثانوية شرقي المحافظة".

وأضاف أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي، فيما وجهت دائرة شبكات الكهرباء بفتح تحقيق بالحادث وإلزام الموظفين بارتداء معدات السلامة".