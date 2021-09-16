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في محافظتين.. مصرع مشرف تربوي وسقوط قذيفتي هاون

Category: أمـن

Date: 2021-09-16T18:24:53+0000
في محافظتين.. مصرع مشرف تربوي وسقوط قذيفتي هاون

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بسقوط قذيفتي هاون في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، فيما توفي مشرف تربوي إثر حادث سير في صلاح الدين.

وذكر أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "قذيفتي هاون سقطتا قرب معمل ألبان المقدادية غربي القضاء، دون أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف أن "مصدر القذيفتين لا يزال مجهولا، وأن قوات الأمن تواصل التحري والبحث عن موقع انطلاقهما".

إلى ذلك، أبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، بأن مشرفاً تربوياً في مديرية تربية صلاح الدين، لقي مصرعه بحادث سير جراء انحراف مركبته قرب ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت.

وأضاف، أن "سيارة اسعاف نقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت شرطة المرور تحقيقا بالحادث".

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