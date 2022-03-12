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في محافظتين.. مصرع مدني بحادث سير واصابة شخص في سطو على محل لبيع الهواتف

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T07:20:30+0000
في محافظتين.. مصرع مدني بحادث سير واصابة شخص في سطو على محل لبيع الهواتف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم السبت، بمصرع مدني بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن سائق تكسي لقي مصرعه جراء تصادم عجلته مع شاحنة كبيرة على طريق بلدروز - المقدادية .

واضاف أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتشهد طرق ديالى حوادث سير مستمرة بسبب سوء منظومة الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.

وفي بغداد؛ قامت مجموعة تستغل دراجات نارية في ساعة متأخرة من ليلة السبت بسطو مسلح على أحد المحلات بيع أجهزة الهاتف النقال بقطاع 54 في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ أن المجموعة أقدمت على سرقة مبلغ من المال وعدد من الأجهزة. 

واضاف ان العملية أسفرت إصابة صاحب صاحب المحل بإطلاق نار في قدمه.

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