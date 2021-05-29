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في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T08:13:09+0000
في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع منتسب في الشرطة وآخر مدني في حادثيّ سير متشابهين بمحافظتي ديالى وكربلاء.

وأبلغ مصدر في ديالى وكالة شفق نيوز، أن "شرطيا ينتسب الى دائرة جنسية هبهب – قضاء الخالص، لقي مصرعه إثر سقوط سيارته في نهر منصورية الشط أثناء عودته من عمله إلى المنزل".

وبين أنه "تم انتشال جثته من النهر ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث مشابه، ذكر مصدر في محافظة كربلاء، أن "حادث تصادم بين عجلة حمل (لوري) وأخرى نوع (كيا) وقع في قضاء الهندية شرقي المحافظة، أدى إلى انحراف (الكيا) عن الطريق وسقوطها في أحد الأنهر".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني انتشلت الجثة ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي.

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