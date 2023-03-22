في محافظتين .. مصرع شاب غرقاً ومحاولة إغتيال غامضة لآخر بسلاح ناري

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، اليوم الأربعاء، بمصرع شاب غرقاً ومحاولة اغتيال آخر بإطلاق نار في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وفي محافظة صلاح الدين، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً لقي مصرعه بعد غرقه في أحد الأحواض المائية بمعمل للمواد الانشائية في قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "جثة الشاب نقلت الى دائرة الطب العدلي تمهيدا لتسليمه الى ذويه، فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

وفي ديالى قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "الاجهزة الامنية عثرت على شاب مرمي قرب منطقة الصناعة الثالثة (6 كم غرب بعقوبة) وعليه آثار اطلاقات نارية في مناطق مختلفة من جسده"، مبينا أنه "تم نقل الشاب إلى المستشفى وهو بحالة حرجة"، نافياً "ما تم تداوله سابقا عن وفاة الشاب".

وأشار المصدر إلى "استمرار التحقيقات لكشف هوية الجناة، وطبيعة الجريمة، التي تعود على الأغلب لأسباب جنائية بحسب المعلومات الأولية".