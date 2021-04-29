في محافظتين.. مصرع رجل وامرأة في مشاجرة وانقاذ شاب من الانتحار

شفق نيوز/ قتل رجل وامرأة يوم الخميس، في مشاجرة اندلعت جنوبي العاصمة بغداد، فيما تمكنت دورية للنجدة من إحباط محاولة انتحار في محافظة كربلاء.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة تطورت إلى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل امرأة ورجل.

وأضاف المصدر؛ أن قوة أمنية على الفور تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة إجراءات اصولية، مشيرا إلى القاتل هو شقيق المجني عليها.

وفي كربلاء؛ استطاعت دوريات قسم شرطة النجدة من إقناع شاب بالعدول عن الانتحار في منطقة حي العسكري وتحديداً في ساحة لكرة القدم.

وذكر بيان صادر عن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان دورية النجدة في تلك المنطقة؛ لاحظت شابا من مواليد 1999 وهو يروم الانتحار في محاولة لحرق نفسة بمادة البنزين مما دعا منتسبو شرطة النجدة للتدخل فوراً سعياً منهم لإنقاذه بعد الحديث معه لمدة ساعة كاملة تم من خلالها اقناع الشاب أخيراً بالعدول عن قراره، مشيرا إلى أنه يعاني من مشاكل عائلية وعبر منتسبي شرطة النجدة عن استعدادهم للتواصل مع أفراد عائلة وتقديم يد العون بغية الحفاظ على سلامة ولدهم والمحافظة على حياته.