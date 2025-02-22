في محافظتين.. مصرع امرأة وطفل خلال "حفل زفاف" وإصابة مسلحيْن بعد سطو فاشل

شفق نيوز/ لقيت امرأة وطفل مصرعهما في حادث سير، فيما أصيب اثنان من مجموعة مسلحة بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم السطو على مزرعة، وذلك في حادثين منفصلين وقعا يوم السبت بمحافظتي نينوى وكركوك.

في نينوى، أوضح مصدر طبي، أن "حادث سير مروري وقع في ناحية القيارة على الطريق العام جنوب الموصل، أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا وطفل بعمر 12 عامًا".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتوفييْن كانا من أقارب المشاركين في حفل زفاف، وتم تسليم الجثتين للطب العدلي".

أما في كركوك، فقد أفاد مصدر محلي، بـ"محاولة مجموعة مسلحة تستقل سيارة مدنية السطو المسلح على مزرعة تقع على الطريق الحولي شمالي المحافظة، ظناً منهم بأن المزرعة لا يوجد فيها أحد".

ووفق المصدر، فتح صاحب المزرعة النار على المجموعة وأصاب اثنين منهم، فيما فر المسلح الثالث، مشيراً إلى أن "قوة من الشرطة جاءت وطوقت الموقع ونقلت المصابين إلى إحدى المستشفيات وفتحت تحقيقاً بالحادثة".