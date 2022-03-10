سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في محافظتين.. مجهولون يقتلون مزارعا بطريقة الإعدام وضابطة تصيب منتسبا بطلقة نارية

Category: أمـن

Date: 2022-03-10T11:25:28+0000
في محافظتين.. مجهولون يقتلون مزارعا بطريقة الإعدام وضابطة تصيب منتسبا بطلقة نارية

شفق نيوز/ أقدم مجهولون يوم الخميس، على قتل مزارع داخل أرضه بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجهولين قاموا بإعدام شخص داخل أرضه الزراعية برصاصة في الرأس قرب محطة البنزين في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار. 

وأضاف المصدر؛ أن سبب الإعدام خلافات بين الجناة والمجنى عليه، حيث لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. 

وتابع أن ذوي المجنى عليه شخصوا مرتكبي الجريمة وباشرت القوات الامنية بالبحث عنهم من أجل اعتقالهم.

وفي بغداد؛ اندلعت مشاجرة بين جيران بسبب تخاصم اطفال يلعبون لعبة كرة القدم وتطور النزاع إلى تدخل الكبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن الطرف الاولى في المشاجرة منتسب في شرطة ديالى، فيمان كان الطرف الثاني ضابطة برتبة رائد منسوبة لوزارة الداخلية واخوتها احدهم منتسب في وكالة الاستخبارات، حيث تطور الشجار الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة سبع ابكار في بغداد. 

وأضاف أن النزاع اسفر عن اصابة المنتسب في شرطة ديالى بطلق ناري في منطقة الكتف.

وأشار إلى أن قوة امنية وصلت لمكان الحادث وقامت باعتقال طرفي النزاع وقاموا بتسجيل دعوى متقابلة في مركز شرطة المنطقة المذكورة. 

related

مشاجرة بين اقرباء تخلّف قتيلين وجريحين في بغداد

Date: 2021-01-07 07:22:13
مشاجرة بين اقرباء تخلّف قتيلين وجريحين في بغداد

في نينوى وبغداد.. ضبط شحنة خمور واعتقال رجل متهم بقتل ابنه

Date: 2021-05-31 15:49:06
في نينوى وبغداد.. ضبط شحنة خمور واعتقال رجل متهم بقتل ابنه

مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

Date: 2022-02-28 19:14:30
مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

الشبهات تحوم حول زوجها.. العثور على جثة امرأة داخل منزلها بذي قار

Date: 2021-10-29 14:40:18
الشبهات تحوم حول زوجها.. العثور على جثة امرأة داخل منزلها بذي قار

بواسطة "الطبر".. فتاة تقطع أوصال والدتها حتى الموت في بغداد

Date: 2022-01-26 19:22:17
بواسطة "الطبر".. فتاة تقطع أوصال والدتها حتى الموت في بغداد

المخدرات تدفع أبناً "عاقاً" لقتل والده وإصابة شقيقه في بغداد

Date: 2021-07-06 17:27:01
المخدرات تدفع أبناً "عاقاً" لقتل والده وإصابة شقيقه في بغداد

الكشف عن قتلة مفوض شرطة ذي قار: زوجته وراء الجريمة

Date: 2021-08-02 06:27:07
الكشف عن قتلة مفوض شرطة ذي قار: زوجته وراء الجريمة

مصدر يكشف مفاجأة بشأن هوية قاتل مهندس نفط في ذي قار

Date: 2022-02-19 21:00:04
مصدر يكشف مفاجأة بشأن هوية قاتل مهندس نفط في ذي قار