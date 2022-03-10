في محافظتين.. مجهولون يقتلون مزارعا بطريقة الإعدام وضابطة تصيب منتسبا بطلقة نارية

شفق نيوز/ أقدم مجهولون يوم الخميس، على قتل مزارع داخل أرضه بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجهولين قاموا بإعدام شخص داخل أرضه الزراعية برصاصة في الرأس قرب محطة البنزين في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وأضاف المصدر؛ أن سبب الإعدام خلافات بين الجناة والمجنى عليه، حيث لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتابع أن ذوي المجنى عليه شخصوا مرتكبي الجريمة وباشرت القوات الامنية بالبحث عنهم من أجل اعتقالهم.

وفي بغداد؛ اندلعت مشاجرة بين جيران بسبب تخاصم اطفال يلعبون لعبة كرة القدم وتطور النزاع إلى تدخل الكبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن الطرف الاولى في المشاجرة منتسب في شرطة ديالى، فيمان كان الطرف الثاني ضابطة برتبة رائد منسوبة لوزارة الداخلية واخوتها احدهم منتسب في وكالة الاستخبارات، حيث تطور الشجار الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة سبع ابكار في بغداد.

وأضاف أن النزاع اسفر عن اصابة المنتسب في شرطة ديالى بطلق ناري في منطقة الكتف.

وأشار إلى أن قوة امنية وصلت لمكان الحادث وقامت باعتقال طرفي النزاع وقاموا بتسجيل دعوى متقابلة في مركز شرطة المنطقة المذكورة.