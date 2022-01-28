في محافظتين.. كشف جريمة قتل وقعت في عام 2003 وضبط مطبعة لتزوير العملة

شفق نيوز/ أسفر تحقيق مع معتقل بتهمة التهديد في محافظة ذي قار، كشف جريمة قتل وقعت في عام 2003.

وذكر بيان لشرطة ذي قار ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المتهم (م . ح . ع) البالغ من العمر 46 عاما الملقى القبض عليه من قبل استخبارات ومكافحة ارهاب قضاء سوق الشيوخ على قضية تهديد، اعترف من خلال التحقيق من محققي مركز شرطة بني سعيد بارتكاب جريمة قتل ضمن قاطع مركز شرطة سوق الشيوخ ارتكبها في العام 2003.

وأضاف البيان؛ انه تقرر توقيفه استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي واحالته الى جهة الطلب اصوليا.

وفي بغداد؛ تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري لشعبة استخبارات الفوج الرابع للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وأثناء تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية في منطقة (الباب الشرقي) وسط العاصمة بغداد، من إلقاء القبض على اثنين متهمين بعد العثور بحوزتهما على مبلغ مالي مقداره 6.000.000 ستة مليون دينار عراقي فئة عشرة آلاف (مزورة).

وأضاف بيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد إجراء التحقيق الأولي معهما اعترفا بوجود مطبعة في محل سكناهما ضمن منطقة (السعدون) وتم الانتقال الى المكان وضبط طابعة ملونة، شاشة عرض جهاز شحن، حاسبة، كيس حاسبة.

واشار الى انه تم إحالتهما مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.