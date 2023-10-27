في محافظتين.. قطار ألعاب و"أوباما ودورنگو" يشتركون في انهاء حياة طفلين وامرأة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بمصرع طفلين وامرأة بحوادث سير ودهس في محافظتي ذي قار وكركوك.

وفي محافظة ذي قار قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حادث دهس على الطريق العام بقضاء الغراف، شمال الناصرية، مركز محافظة ذي قار، بواسطة عجلة (أوباما) أدى لوفاة امرأة في الأربعينات من عمرها".

وأضاف المصدر، كما ان "حادث دهس آخر داخل مجمع تينا السكني وسط مدينة الناصرية بواسطة عجلة (دورنگو)، أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات"، مشيرا إلى أنه" تم نقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما ".

وفي محافظة كركوك، قال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات لقي مصرعه بعدما دهسه قطار مدينة العاب (سمايلاند) في مدينة كركوك"، مبينا أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بملابساته فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".