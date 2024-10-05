في محافظتين.. عملية تسليب ومجهول يحرق عجلات المواطنين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بتسجيل محافظتي ذي قار والنجف عمليتي تسليب وإحراق لعدد من عجلات المواطنين.

وقال مصدر امني بمحافظة ذي قار، أن "3 أشخاص يستقلون عجلة قاموا بتسليب احد المواطنين مبلغاً مالياً بمنطقة الصابئة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "حادثة التسليب تعتبر الأولى من نوعها في قلب مدينة الناصرية منذ أكثر من 15 عاماً".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية لا تزال تلاحق الجناة لغرض تقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم العادل".

وفي محافظة النجف، افاد مصدر أمني، بان المحافظة سجلت قيام احد المجهولين يستقل دراجة نارية بالتسبب بعدة حرائق في مركز النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات الامنية سجلت 5 حرائق، 4 منها أصابت عجلات المواطنين في حيي الجامعة والسلام على يد شخص واحد بحسب كاميرات المراقبة، ثم هرب إلى جهة مجهولة الهوية"، لافتا إلى ان " القوات الامنية مستمرة في جهودها في سبيل الاطاحة به خلال الفترة المقبلة، بعد التعرف على هويته".