في محافظتين عراقيتين .. مخمور يقتل زوجته رميا بالرصاص ومدمن مخدرات ينتحر شنقا

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء بأن رجلا مخمورا أقدم على قتل زوجته في قضاء بيجي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا مخمورا قتل زوجته بواسطة اطلاق النار عليها في قرية (المالحة) في اطراف بيجي نتيجة لخلافات زوجية نشبت بينهما .

وأضاف ان قوات الامن اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت جثة الضحية الى الطب العدلي.

وتشهد محافظات عدة جرائم اجتماعية واسرية لاسباب ودوافع متعددة أبرزها مشاكل معيشية او التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بتسجيل حالة انتحار وسط المحافظة بسبب المخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " التحقيقات الاولية تفيد بأن الشاب اقدم على الانتحار بسبب تناوله المخدرات".