في محافظتين .. شجار بين "ضرتين" يودي بحياة إحداهما ومقتل شخص بضربة من سلسلة حديد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول بمحافظة النجف، اليوم السبت، بمقتل امرأة نتيجة شجار مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً بين ضرتين (زوجتين لرجل واحد) في أحدى المناطق الواقعة على طريق (نجف _ كربلاء) أدى لتدخل شقيق إحدى الزوجات وقتل ضرتها الثانية بآلة حادة".

وبين المصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما نقلت جثة المجنى عليها للطب العدلي".

في حادث آخر افاد مصدر في الشرطة العراقية، بأنه "وردت معلومات بوجود حادث قتل اثر تعرض شخص الى ضرب بواسطة (سلسلة حديد) على منطقة الرأس من قبل شخص آخر نتيجة مشاجرة في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن الشخص الذي تلقى الضرب توفي بالحال، وقد تم نقله من قبل ذويه إلى مستشفى الشهيد الصدر.