في محافظتين عراقيتين.. انتحار عسكري بظروف غامضة ومصرع مدني بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بانتحار منتسباً في الجيش داخل وحدته العسكرية في محافظة صلاح الدين، فيما لقي مدني مصرعه بحادث سير في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً من اللواء 91 في الجيش العراقي عثر عليه زملاءه منتحراً في وحدته العسكرية ضمن منطقة تلول الباج التابعة لمحافظة صلاح الدين".

وأشار إلى أن "ظروف الانتحار ما تزال غامضة"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته"، دون ان يضيف مزيداً من التفاصيل وما إذا كان الانتحار شنقاً أم بإطلاق الرصاص أم وسيلة أخرى.

من جانب آخر، ذكر المصدر أن "مدنياً لقي مصرعه بحادث سير على طريق الموصل - كنهش في ناحية الكوير الواقعة جنوب شرق الموصل".

وبين ان "قوة أمنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".