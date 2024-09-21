في محافظتين عراقيتين.. القبض على متهمين أحدهما قتل منتسباً وانطلاق عملية تفتيش

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، القبض على متهمين اثنين، أحدهما متهم بقتل منتسب، في حين انطلقت عملية تفتيش في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت قوة مشتركة من فرقة المشاة السابعة عشر والأجهزة الأمنية الملحقة بها، من القاء القبض على متهمين اثنين، أحدهما أقدم على قتل منتسب نتيجة خلاف فيما بينهما في وقت سابق، جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات ضمن "سيطرة بغداد" على الطريق الرابط مع محافظة (بابل)، واخر بجرائم السرقة بعد رصد تحركاته ومكان تواجده واعتقاله في منطقة "العزاب" جنوبي العاصمة".

وأشارت إلى "تسليم المتهمين الاثنين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

من جانبه؛ قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إن "قوة من وحدات اللواء التاسع بالفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش (وادي السحل) في كركوك للبحث عن المطلوبين وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون في تلك المناطق".