في محافظتين عراقيتين.. اشتباك مسلح عنيف مع تاجر مخدرات وإعادة يد مبتورة

شفق نيوز/ سجلت محافظتي ذي قار والنجف، يوم الأحد، عدة حوادث أمنية أبرزها هروب تاجر مخدرات كبير اشتباك مسلح مع القوات الأمنية.

وابلغ مصدر امني في ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن "مواطنا أصيب بطلق ناري خلال شجار مسلح مع شخص آخر في قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وبين أن " قوة أمنية تدخلت لفض النزاع بين الطرفين، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".

وفي محافظة النجف، قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً طبياً قادماً من العاصمة بغداد إلى النجف، نجح من إعادة يد أحد المواطنين بعد أن بترت خلال مشاجرة بالسلاح الأبيض، لم تعرف أسبابها حتى الآن".

وأشار إلى أن "العملية الجراحية لإعادة اليد المبتورة استغرقت أكثر من 9 ساعات".

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في تصريح لشفق نيوز، بأن "قوة أمنية في ناحية الحيدرية شمالي النجف دخلت باشتباك مسلح عنيف مع تاجر مخدرات بارز في محاولة لإلقاء القبض عليه".

وأوضح أن "تاجر المخدرات تمكن من إيجاد منفذ للهرب إلى خارج الناحية، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عنه بعد هربه".