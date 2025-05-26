في محافظتين.. طلقة زفاف تصيب طفلاً واعتقال متهم عرض "مسروقاته" للبيع علناً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الاثنين، بإصابة طفل برصاصة طائشة خلال حفل زفاف في مدينة الرمادي، مركز المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الإطاحة بسارق دراجة نارية عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن حادث الأنبار، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بإصابة طفل برصاصة طائشة أثناء إطلاق نار عشوائي خلال حفل زفاف في مدينة الرمادي، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالته مستقرة.

وأوضح المصدر، أن قوة من الشرطة تمكنت من اعتقال الشخص المتهم بإطلاق النار، وفتحت تحقيقًا بالحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي النجف، تمكنت مفارز شرطة النجدة في المحافظة من إلقاء القبض على متهم بسرقة دراجة نارية بعد أن حاول بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد للوكالة، إن أحد المواطنين تقدم ببلاغ حول تعرض دراجته النارية للسرقة وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الدراجة عُرضت للبيع عبر صفحة إلكترونية.

وأضافت، أنه بتوجيه مباشر من مدير شرطة النجدة تم تشكيل فريق عمل مختص ووضع خطة محكمة أسفرت عن نصب كمين ناجح والقبض على المتهم متلبساً واستعادة الدراجة المسروقة.