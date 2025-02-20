في محافظتين.. ضبط 3 آلاف طن من الرز التالف ومعمل للغش الصناعي (صور)

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، ضبط 3 آلاف طن من الرز التالف ومعمل للغش الصناعي في محافظتي بابل والبصرة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الأمن الوطني في محافظة بابل ضبطت مخزناً كبيراً يحتوي على 3 آلاف طن من الرز التالف كانت معدة للتسويق في الأسواق المحلية، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتلافها".

وفي محافظة البصرة، أشار الجهاز إلى أن مفارزه "تمكنت من كشف معمل متخصص بالغش الصناعي يقوم بوضع علامات تجارية مزيفة، وتم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".