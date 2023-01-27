في محافظتين.. ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم

شفق نيوز/ اعلنت شرطة الطاقة يوم الجمعة، ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم وضبط عجلته في محافظتي كربلاء وبغداد.

وذكر بيان لمديرية شرطة الطاقة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بناءاً على المعلومات الواردة من قيادة عمليات كربلاء إلى مركز شرطة نفط كربلاء التابع الى لواء شرطة الطاقة السادس خرجت مفرزة مشتركة من قبل المركز المذكور انفاً والفوج الثاني نَتجَت العملية عن ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته يحتوي على خزانات بلاستيكية سعة (1000) لتر عدد (10) مع دراجات نارية نوع (ستوتة) عدد(3) و براميل حديدية سعة (220) لتر عدد (20) وماطور سحب (روبن) عدد (2) وتوصيلات بلاستيكية جميع الخزانات أعلاه تحتوي على منتوج نفطي غير محدد الكمية و النوعية.

وفي الإطار نفسه؛ ذكر البيان أن منتسبي سيطرة شرطة نفط سويب التابعة الى لواء شرطة الطاقة الثالث وبالتعاون مع شعبة امن افراد السيطرات، تمكنوا من القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته المحورة نوع "سايلوا" كانت معدة لنقل المنتوج المهرب بين المحافظات ، تم ايداع المتهم بالتوقيف وحجز العجلة والمضبوطات داخل مراكز شرطة النفط المختصة تمهيدا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.