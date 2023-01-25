في محافظتين.. إصابة 6 مدنيين بحادثي سير منفصلين واقدام إمرأة على الانتحار حرقاً

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية وصحية، بإصابة 6 مدنيين بحادثي سير، واقدام إمرأة على الانتحار حرقاً في محافظتي ديالى ونينوى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "3 مدنيين اصيبوا بجروح بليغة جراء تصادم 4 عجلات في شارع الكورنيش بمدينة خانقين (105 كم)، شمال شرق بعقوبة".

واضاف" ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى خانقين فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقاً بالحادث".

وأضاف المصدر أن "حادثاً آخر وقع عبر تصادم عجلتين في طريق معسكر سعد شرقي بعقوبة، ما أدى الى اصابة 3 مدنيين آخرين".

وبيّن المصدر أن "المصابين نقلوا الى المستشفى، فيما اتخذت السلطات المرورية الاجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى حوادث سير يومية لأسباب ودواع متعددة تعود لمنظومة الطرق واهمال قواعد السلامة.

من جهة أخرى أوضح مصدر طبي في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز إن "مستشفى الحروق بالجانب الأيسر من مدينة الموصل استقبلت سيدة من سكنة حي 90 ومن مواليد 1997 حاولت الانتحار عبر احراق نفسها"، مبينا ان "الملاكات الطبية تحاول معالجة حروق السيدة التي بلغت نسبة الحروق في جسدها 50٪ ".