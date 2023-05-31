في محافظتين.. إصابة مزارع بتفجير و"ستوتة" تنهي حياة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بمصرع شاب بحادث سير على طريق بغداد - كركوك قرب قضاء طوز خرماتو، فيما أخبر آخر بإصابة مزارع جراء انفجار عبوة ناسفة في أطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه بعد اصطدام دراجته النارية نوع (الستوتة) بمركبة أخرى على طريق طوز خرماتو-كركوك شرقي محافظة صلاح الدين"، لافتاً إلى أن "جثة الشاب تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى، ذكر مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي، للوكالة، أن "مزارعاً أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية (الخوالص) 18 كم جنوب ناحية بهرز الواقعة جنوب مدينة بعقوبة".

وأضاف اللهيبي، أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث"، مشيراً إلى أن "العبوة لم تحدد إن كانت قديمة أو تم نصبها حديثاً".

وتتعرض مناطق ناحية بهرز (8 كم جنوب بعقوبة) لهجمات وحوادث أمنية مستمرة بسبب وجود أوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.