في محافظتين.. إصابة مدني بهجوم مسلح واعتقال متهمين بجرائم قتل وسرقة وتزوير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بإصابة مدني بطلق ناري من قبل شخص مسلح بسبب خلاف بينهما، فيما ألقت القوات الأمنية ببغداد القبض على قاتل وآخرين متهمين بالسرقة والتزوير.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مدنياً أصيب بطلق ناري من قبل مسلح في حي رزكاري وسط ناحية ألتون كوبري (45كم شمالي كركوك)، من قبل شخص معلوم الهوية لدى المصاب".

وبين أن "المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أنه "بعد تعميم أوصاف المهاجم قام مطلق الرصاص بتسليم نفسه للشرطة وتم وضعه رهن التحقيق".

وتابع المصدر أن "مطلق الرصاص اعترف بأن هناك خلافات بينهما ولهذا هاجمه وأصابه برصاصة في ساقه".

من جانب آخر، تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب بغداد الجديدة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما نفذت مفارز المديرية أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية، وآخرين بتزوير سندات عقارية ومستمسكات رسمية، فضلاً عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.