في محافظتين.. إصابة شخصين بحادث سير والقبض على عصابة "الماطورات"

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الأحد، بإصابة شخصين بحادث سير، وإلقاء القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية، فيما اعتقلت القوات الامنية قاتلاً شرقي صلاح الدين.

وابلغ مصدر امني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "أباً وابنه أصيبا باصطدام دراجة نارية (ستوتة) كانا يستقلانها على طريق حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة".

وبين انه "تم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة"، مشيرا الى "تصاعد الحوادث على طريق حمرين خلال الاسابيع الاخيرة لمشاكل فنية واهمال حكومي".

من جانب اخر، قال مصدر في شرطة خانقين شمال شرقي ديالى، لوكالة شفق نيوز، ان "مكافحة اجرام خانقين وبناء على معلومات استخبارية وتحرٍ مستمر تمكنت من القبض على 3 اشخاص متورطين بسرقة الدراجات النارية داخل القضاء".

واضاف ان "المتهمين احيلوا الى الجهات التحقيقية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيما دعت الشرطة اصحاب الدراجات النارية المسروقة الى تقديم شكاوى رسمية ضد المعتقلين".

وشكا اهالي خانقين مؤخرا من ظاهرة سرقة الدراجات النارية في عدة مناطق في سابق لم تشهد المدينة منذ سنوات طويلة.

وفي صلاح الدين القت قوات الرد السريع القبض على قاتل شاب بشجار بين عائلتين في ناحية طوزخرماتو شرقي المحافظة.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "التعقب الامني ومعلومات الاهالي قادت الى اعتقال شاب قتل شاباً اخر ببندقية صيد (كسرية) جراء شجار نشب بين عائلتيهما امس السبت".